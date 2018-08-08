Köyleri temiz kalsın diye seferber oldular

Yeniceli köyünde sokaklardan ve evlerden biriktirdikleri çöpleri traktör yardımı ile köy çıkışında belirledikleri bir alana döküyorlar. Doğayı, yeşili korumayı ve bunu da gelecek nesillere bırakmayı hedefleyen köylüler, yaptıkları davranışlarıyla örnek oluyor. Köyün nüfusu yaz aylarında 500 kişiye kadar ulaşırken kış aylarında ise bu sayı 200’lere kadar düşüyor.

Kırıkkale’nin 185 köyü ve Sulakyurt ilçesinin de 26 köyü olduğunu belirten Sulakyurt Kaymakamı Yunus Emre Vural, “Şuan içinde bulunduğumuz köy bunların içerisinde çok farklı bir yere sahip. Çünkü ilçemizin, köyümüzün sakinleri ve bizler burayı tertemiz ve pırıl pırıl bir hale getirdik. Vatandaşlarımızın da yardımı ile kilit parke girmemiş sokak bırakmadık. Yine haftanın pazartesi günlerinde, belirli günlerinde belirtilen saatte çöplerimizi sokağımıza bırakıyor ve bir traktör yardımı ile onları buradan çöplüğümüze taşıyoruz. Vatandaşlarımız son derece duyarlı. Çiçeklerini, bahçelerini son derece temiz bir şekilde yetiştirip bakıyorlar. Gerçekten çok duyarlılar. Bu vesile ile sadece ilçemize ve Kırıkkale’de değil aslında tüm Türkiye’ye örnek bir köy” dedi.

Köy halkı, birlik ve beraberlik içinde temizlik yaptığını belirten Müslüm Gültepe, “Köyümüzün tem Temizliğin yanı sıra bir de doğayı koruma olayı. Köyümüzün ağaçlandırılması, bakımı doğayı gelecek nesillere bırakmayı çalışıyoruz” dedi.

Köy sakini Hamdi Demir ise, “Şimdi köyümüzün temizliği için böyle birlik olaraktan köyümüzü temiz tutmak için bu çöpleri toplarız devamlı. Temiz bir çevre geleceklerimize bırakmak için böyle toplarız. Haftada bir gün bu çöpleri köyün traktörüyle köyün dışında bir yere nakledilir” diye konuştu.