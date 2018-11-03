Köylüler istedi, başkan Dağdelen yaptı

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, Yeşilyazı köyünde Şeyh Camisi'nde su baskınlarına karşı önlem alınması konusunda verdiği sözü yerine getirerek, peyzaj çalışmalarını yaptırdı.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, il ve ilçe yönetiminin köy ziyaretleri kapsamında 24 Haziran seçimleri öncesinde Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Yeşilyazı köyünde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. 15. yüzyılda Şeyh Şamil tarafından yaptırılan Şeyh Şamil Camisi ve Türbesi, yağış sonrasında oluşan sel nedeniyle su baskınlarına karşı maruz kaldığını söyleyen köylüler, gerekli önlemlerinin alınmasını istedi. İl Başkanı Dağdelen ise konuyu AK Parti Kırıkkale İl Başkan Yardımcısı ve aynı zaman iş adamı olan Savaş Geyik'e iletti. Bunun üzerine tarihi Şeyh Şamil Camisi ve Türbesi çevresinde peyzaj çalışmaları yapıldı. 4 mevsim suyu çeşmesinin yapımı ise devam ediyor.

24 Haziran seçimleri sırasında Sulakyurt ilçesinin Yeşilyazı köyüne yaptıkları ziyaret sırasında verdikleri sözü yerine getirdiklerini ifade eden Başkan Dağdelen, “Şeyh Carullah Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu Şeyh Şamil Camisi'nin su baskınlarından korunmasını ve çevre düzenlemesinin yapılmasını sağladık. Yanı başında 4 mevsim suyu akan güzel bir çeşmenin yapımı da bitmek üzere. Ata yadigarına vefamızı göstermek hepimizin boynumuzun borcu. Yeşilyazı köyümüze ruhunu veren Şeyh Şamil Camisi'nin etrafı kilitli taşla döşendi, meydan düzenlemesi yapıldı, suyolları oluşturularak yağmur sularına karşı korumaya alındı, yolu yapıldı. Biz inanıyoruz ki, geçmişini bilmeyen geleceğine sağlam adımlar atamaz. Kırıkkale'nin neresinde olursa olsun değerlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, tüm bu hizmetlerin giderlerini karşılayan İl Başkan Yardımcımız Savaş Geyik'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.