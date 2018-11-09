Kritik maç öncesi Başkan Saygılı futbolculara moral yemeği verdi

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Kırıkkalespor Büyükanadoluspor futbolcuları ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Saygılı, hafta sonu oynanacak Çubukspor karşılaşma öncesinde moral ve motivasyon yemeği verdi.

Kırıkkale'de Çubukspor ile karşılaşma öncesinde futbolculara moral ve motivasyon için yemek programı düzenleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı yemeğin ardından yaptığı konuşmada sporun ve sporcunun yanında olduklarını söyledi. Başkan Saygılı, “Kırıkkale Büyük Anadoluspor futbolcularına başarılar diliyorum. İnşallah hafta sonu kendi saha ve seyircimiz önünde 3 puan alarak 3. Lig'e emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türk Metal Sendikası ve Pevrül Kavlak'ın ciddi katkıları var. Kırıkkale adına teşekkür ediyorum. Bu dönemde belediye olarak işin içine girdik. Başkan yardımcılarımızdan Harun Ulusoy, kulüp başkanı oldu. İsminin başında Kırıkkale olan her şey beni ilgilendirir. Elimizden gelen gayretle destekliyoruz ve Kırıkkalespor hak ettiği yere gelecek” diye konuştu.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor futbolcuları ve yönetimi ise Başkan Saygılı'ya her zaman destek olduğundan dolayı teşekkür ettiler.