Küçük ama marifetli iş yerinde geçimini sağlıyor

Kırıkkale Zafer Caddesi’nde 23 yıldır, 2 metrekarelik küçük bir iş yerinde ayakkabı tamirciliği ile geçimini sağlayan 3 çocuk babası 49 yaşındaki Rüstem Gözüak, işini severek yaptığını belirterek şunları kaydetti:

“23 yıldır burada mesleğimi yapıyorum. 3 çocuk babasıyım, hepsini de yetiştirdim, büyüttüm, iş güç sahibi yaptım. Burada alın teriyle kendi kazancımı sağlıyorum. Burası benim ekmek kapım. Allah’a şükürler olsun az demedik, çok demedik, evimizi aldık, arabamızı aldık yeter ki insan çalıştığı sürece, Cenab-ı Allah veriyor.”

Müşteri Yıldıray Mermerkaya ise, “Arkadaşımızı 20 yıldır tanıyorum, ekmeğini taştan çıkartıyor. En zor şartlarda yani kimseye muhtaç olmadan mesleğini icra ediyor, çok güzel bir şey. Mekanın büyüklüğü küçüklüğü hiç önemli değil. Bir şekilde kimseye muhtaç olmadan ekmeğini çıkartıyor. Bu çok önemli bir şey” diye konuştu.