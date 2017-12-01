M. Mücahit Küçükyılmaz, “O gün Allah bizim kalplerimizden korkuyu aldı. Allah’ın bir milletin kalbinden korkuyu alması pek az millete nasip olan bir niteliktir” dedi.

Geçen sene yaşanan ve Türk halkının büyük özverisiyle engellenen darbe girişiminin konuşulduğu "15 Temmuz Yeniden Diriliş Konferansı" Kırıkkale Üniversitesi Yahya Kemal Konferans Salonunda yapıldı. Türkiye Gençlik Vakfı tarafından düzenlenen konferansın konuşmacı olarak katılan Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz, “Bugün üzerinden bir buçuk yıl geçmiş olmasına rağmen 15 Temmuz’u önemli bir dönüm noktası olarak kodlamış bulunuyoruz. 15 Temmuz’u ne kadar konuşsak azdır ne kadar anlatsak azdır çünkü belki de yüzde 90’ımızın hayal bile etmeyeceği bir olayı yaşadık 15 Temmuz 2016 gecesi. O gün Allah da bizim kalplerimizden korkuyu aldı. Allah’ın bir milletin kalbinden korkuyu alması pek az millete nasip olan bir niteliktir. Bu herkese nasip olmaz. Bizi bu topraklarda yaşayan milleti farklı kılan da işte budur kardeşlerim. Biz tarihte kas gücümüz çok fazla olduğu için veyahut çok uzun boylu olduğumuz için çok dayanıklı olduğumuz için destanlar yazmadık. Bizim tarihte destanlar yazmamızın en büyük sebebi ölümü öldürmemiz, korkuyu öldürmemizdir. Korkmadığı için bir millet yükselir, şan verir tarihe” diye konuştu.

“Bizi ayakta tutan şey toplumun irfanıdır”

Türk milletinin Anadolu’da uzun yıllardır hüküm sürdüğünü söyleyen Dr. Küçükyılmaz, “Bu topraklarda bu millet 1000 yıldır ayakta kalabiliyorsa ki tarihte hiçbir toplum bizim kadar bu topraklarda ayakta kalabilmiş, hüküm sürebilmiş değil. Hititler, Frigler, Medler, Persler, Mezopotamya’dan gelenleri de dâhil ediyorum veya Yunanlılar da bu topraklara gelip geçiyor zaman zaman. İskender döneminde Makedonlar da gelip geçiyor değil mi? Bunların hepsinin ömrü 150-200 yıl en fazla. Biz 1000 yıldır buradayız. Bunun sebebini hiç düşündünüz mü? Bu millet burada 1000 yıl nasıl durdu? Şahadet arzusu ve ölümü öldürmek, onlar Cenab-ı Hakk’ın bize verdiği nimetler. Biz Malazgirt’in bir efsane olmadığını, Çanakkale’nin bir hikâye olmadığını Kurtuluş Savaşı’nın, Dumlupınar’ın, Sakarya’nın bir fasarya olmadığını 15 Temmuz gecesi gördük işte. Bizi ayakta tutan bu şey bu toplumun irfanıdır” şeklinde konuştu.