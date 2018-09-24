Kur artışından sonra esnafa Nefes Kredisi

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri son dönemdeki kur artışı ve diğer ekonomik gelişmelerden korumak amacıyla Nefes Kredisi'nde üçüncü faza geçilmesi için çalışma başlatıldı. Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerçekleştirilecek KOBİ Destek (Nefes) Kredisini üyelerine bugünden itibaren kullandırmaya başladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, ülke olarak içinde bulunulan ekonomik süreçte oda üyelerinin en önemli sorunlarından birinin finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyonun çok üzerinde olan krediler olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle ülke ekonomisinde büyük yer tutan KOBİ'lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere daha önce 2017 ve 2018 yıllarında başarılı sonuçlar elde edilen Nefes Kredisi'nin KOBİ Destek (Nefes) Kredisi adı altında tekrarlanmasına karar verildiğini vurgulayan Varlı, bu dönemde TSO üyelerinin odadan alacakları belge ile bazı bankaların aracılığıyla bu destekten faydalanabileceklerini ifade etti.

Açıklamasında TSO üyelerinin 50 bin lira üst limitle kullanabilecekleri kredi hakkında detaylar hakkında bilgi veren Varlı, Nefes Kredisi'nin toplamda 18 ay vadeli olup, bunun ilk 6 ayı anapara ödemesiz (üyeler ilk 6 ay sadece kredi faiz/kar payı ödemesi yapacak) kalanının ise aylık eşit taksitler halinde 12 ayda geri ödeneceğini söyledi.