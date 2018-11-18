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Kuşların gökyüzündeki muhteşem dansı

Kırıkkale’de gökyüzünü kaplayan sığırcık sürüleri vatandaşları büyüledi.

Kırıkkale'de gökyüzünü kaplayan sığırcık sürüleri vatandaşları büyüledi. Sığırcık kuşlarının yaptığı muhteşem gösteriyi 55 yıllık fotoğrafçı cep telefonuyla görüntüledi.


Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan 13. yüzyıldan kalma Çeşnigir Köprüsü üzerinde gökyüzünü kaplayan sığırcık sürüleri görsel şölen oluşturdu. Adeta gökyüzünde dans eden kuşlar, izleyen vatandaşları hayran bıraktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tarihi köprüyü görüntülemek için gelen 55 yıllık fotoğrafçı Zeynel Yeşilay, kuşların dansını görür görmez cep telefonuyla kaydetti.

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