Mahalleli kültürünü yaşatmaya çalışıyor

Bir kamu kurumunda çalışmakta olan Ahmet Özkılıç, doğup büyüdüğü ve yaşamakta olduğu Kurtuluş Mahallesi’nde mahalle belleğini diri tutmaya çalışıyor. Bunun için ilk aşamada bir sosyal paylaşım internet sitesinde sayfa açan Özkılıç, burada mahallelinin günümüz ve geçmiş fotoğraflarına yer vermeye başladı. Mahalleliler ve eskiden bu mahallede yaşamış olanlar bu sayede tekrar iletişim kurmaya başladı ve anılarını yad ederek birlikteliklerini daha da sıkı hale getirdiler. Bunun sonucunda bu iletişime bir başka boyut katmak için yine Ahmet Özkılıç’ın önderliğinde geleneksel hale gelmesi maksatlı ‘Dünden Bugüne Kurtuluş Toprak Mahallesi’ isimli etkinlik düzenlendi.

Mehmet Güneş Kapalı Semt Pazarında düzenlenen etkinlikte buluşan mahalle sakinleri burada sohbet etme ve anılarını birebir paylaşma imkânı buldu. Etkinlikte mahalli sanatçılar müzik dinletisi sunarken, mahalleliye çeşitli ikramlar yapıldı ve düzenlenen sergide mahallelilere ait 1924 yılından bugüne fotoğraflar yer aldı. Yapılan aktivite sonrası konuşan Ahmet Özkılıç, “Birincisini düzenlediğimiz Kurtuluş Toprak Mahallesi Festivalimiz, büyük ilgi gördü. İlerleyen yıllarda üstüne yeni şeyler katarak daha iyisini yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, düzenlenen etkinliğe Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Çerikli İlçesi Belediye Başkanı Nuh Şahin ve Çankırı’nın Şabanözü İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Karakaya katıldı.