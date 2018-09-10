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"Makam odasında gün"e soruşturma

Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Kaymakamlığında “makam odasında gün" düzenlenmesiyle ilgili medyada yer alan haberlere ilişkin kaymakamlık soruşturma başlattı.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Kaymakamlığında “makam odasında gün" düzenlenmesiyle ilgili medyada yer alan haberlere ilişkin kaymakamlık soruşturma başlattı.


Yahşihan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Türkyılmaz'ın eşi Necibe Türkyılmaz makam odasında 11 arkadaşıyla pastalı, kurabiyeli, kısır partisi sosyal medyada paylaşılmıştı.


Bunun üzerine Yahşihan Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Makam odasında gün düzenlediler' haberine ilişkin olarak Kaymakamlığımızın 10 Eylül 2018 tarihli onayı ile inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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