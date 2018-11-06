Mazot ve akü hırsızları yakayı ele verdi

Kırıkkale'de çaldıkları akü ve mazotları elden çıkartmak için ekonomik fiyatlara satarken yakayı ele veren 3 kafadar, gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayı, Kaletepe Mahallesi eski Sanayi ve Ahılı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gözüne kestirdikleri araçlardan toplam 600 kilo mazot ile 8 tırın aküsünü çalarak, alıcılarına ekonomik fiyatlara satarken tespit edilen T.K., Ş.K., H.Y. polis ve jandarma tarafından bir süre takip edildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan tahkikat sonucu gözaltına alınan 3 zanlı emniyetteki işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Keskin ilçesindeki T Tipi Cezaevine gönderildi.