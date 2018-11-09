Milli atlet Esma Aydemir, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışacak

Milli atlet Esma Aydemir, memleketi Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde öğrencilerle bir araya gelerek spor hayatındaki başarıları paylaştı.

Arkadaşları tarafından kendisinden habersiz beden eğitimi öğretmenine "Esma çok iyi koşuyor" diyerek adının yazıldığını ve atletizm yarışmasıyla spora başladıktan sonra şampiyonluklar yaşayan milli atlet Esma Aydemir, şimdi ise 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk üçe girmeye ve Türkiye'ye madalya kazandırmak istiyor. Karakeçili Spor Salonu'nda öğrenciler ile söyleyiş gerçekleştiren Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi unvanına sahip, 2016 Rio Olimpiyatlar'ında Türkiye'yi temsil eden milli atlet Esma Aydemir, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Antalya kampında çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Aydemir, "Benim iyi koştuğumun anlamalarının sebebi '11 vampir' adında bir oyunumuz vardı. Hep ebe ben olmak istiyordum. Çünkü ben hepsini yakalıyordum, geçiyordum. Erkekleri bile geçiyordum. Onların benim orada ne kadar yetenekli olduğumu görmeleri ile beni beden eğitimi öğretmenime söylemişler ve o şekilde yarışmaya katıldım" dedi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydemir, "Burası doğup büyüdüğüm memleketim. Hem ailem buradalar, hem de kaymakamımızın çağırmasıyla özel bir davet ile hem ailemi görmek amaçlı hem kaymakamımızı görme amaçlı geldim ve öğrencilerle birlikte bir söyleşi gerçekleştirdik. Güzel bir söyleşi geçti çocuklarla. 2016 Rio Olimpiyatları öncesinde hedefim sadece olimpiyata katılmaktı ve o hedefimi gerçekleştirdim. Rio Olimpiyatları'na katıldım. Ülkemin maraton branşında temsil ettim. Şimdi 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk 3'e girerek ülkeme madalya kazandırmak istiyorum ve onun hazırlıkları şimdi başladı, sürüyor. Antalya'da kamptayım. İnşallah en iyi şekilde hazırlanıp madalya almak için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Hayalim olimpiyatlara katılmak ve olimpiyatlarda madalya kazanmak. Benim en büyük idealim olimpiyatta madalya almak. İnşallah 2020'de bunu gerçekleştireceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Söyleşide milli sporcuyu dinleyen 7. sınıf öğrencisi Samed Özçelik, "Esma ablam spora gidiyor. Ben de bu sene gitmeye başlayacağım. Ailem izim verdi bana. Gideceğim, başarılarımın iyi olmasını bekliyorum. Bu sene Kırıkkale'de koşulara başlayacağım. Ülkemizde başarılı bir kişi. Ben de onu örnek alarak gidiyorum bu yolda" ifadelerini kullandı.

Bir başka öğrenci Hatice Keçeli ise, "O bizim için çok anlam ifade ediyor. Bayrağımızı göklerde dalgalandırıyor. Çok fazla dereceleri var. Çocuklar da onun gibi olmak istiyor. Ben Esma abla gibi olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Söyleşi sonrası milli atlet Esma Aydemir'e büyük ilgi gösteren öğrenciler ellerine imza attırdı.