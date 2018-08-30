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30 Ağustos 2018 12:27

Minik asker selam durdu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü Kırıkkale’de düzenlenen törenlerle kutlandı.

Minik asker selam durdu

30 Ağustos 2018 12:27

Askeri üniforma giyen bir çocuk, geçit sırasında selam durdu.


Kırıkkale’de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören, burada yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi.


Fevzi Çakmak Caddesi’nde devam eden programda günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yapan Yüzbaşı Serkan Elri, “Büyük Zaferin 96’ncı yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu yaşıyoruz. 26 Ağustos 1922’de başlayan ve tarihimizin en çetin mücadelelerinden biri olan Baş Komutanlık Meydan Muhaberesi sonrası kazandığımız büyük zafer, milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne tutkusunu simgeleyen eşine arz rastlanır bir kahramanlık destanıdır” dedi.


Halk oyunları gösterileri ile devam eden program şiir dinletisi ve geçit töreni ile son buldu. Askeri üniforma giyen bir çocuk, geçit töreni sırasında selam durdu.




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