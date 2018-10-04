Minik yürekler sokak hayvanlarına sarıldı

Kırıkkale'de 4 Ekim Hayvanları Hakları Koruma Günü nedeniyle minik öğrenciler, sokaklarda hayvanlarını besledi.

Kırıkkale Şehit Emrah Pekdoğan Anaokulu öğrencileri Kırıkkale Belediyesine ait hayvan barınağını ziyaret ederek beslenme ihtiyaçlarını karşıladı. Daha sonra sokak hayvanlarını da elleriyle besleyip seven minik öğrenciler onların barınma ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oldu. Sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılayan öğrenciler 1 günlüğüne de olsa hayvanlarla vakit geçirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadı.

Hayvan sevgisinin öğrenciler üzerinde bıraktığı etkiden son derece mutlu olduklarını dile getiren Şehit Emrah Pekdoğan Ana Okulu Müdürü Nur Erdem, hayvanların da çocuklar kadar masum olduklarını dile getirdi.

4 Ekim vesilesiyle öğrencilerini sokak hayvanları ile buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Erdem, “Hayvan sevgisi çocuklar üzerinde büyük bir etki bırakıyor. Çocuklar sokakta onlarla karşılaştıkları zaman onlara sevgi duymayı ve onlara karşı hoşgörülü davranmayı öğreniyorlar. Sokaklarda yaşayan hayvanlarda en az çocuklarımız kadar masum. Bizler de okul idaresi olarak bu anlamlı günde çocuklarımızda oluşması gereken hayvan sevgisine katkıda bulunmayı amaçladık. Çocuklarımızın heyecan ve mutlulukları da bizler bir o kadar heyecanlandırdı. Bu dünya üzerinde bizlerin ne kadar yaşam hakkı varsa hayvanların da o kadar yaşam hakkı var” dedi.