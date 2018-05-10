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10 Mayıs 2018 19:01

Muhtarlardan Kırıkkale Belediyesine teşekkür

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen halk gününe katılan şehirdeki muhtarlar belediye yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Muhtarlardan Kırıkkale Belediyesine teşekkür

10 Mayıs 2018 19:01


Kırıkkale Belediyesinin gelenekselleşmiş ‘Halk Günü’ etkinliğinin 170.’si belediye meclis toplantı salonunda düzenlendi. Düzenlenen etkinliğin koordinatörlüğünü Belediye Başkan Yardımcısı Erol Mutlu Bakır yaptı. Bakır ve beraberindeki yöneticiler, şehir halkının sorunlarını ve taleplerini dinlediler ve çözümler üretmeye çalıştılar.


Bu haftaki halk gününe vatandaşlardan ziyade, şehirdeki mahallelerin muhtarlarından katılım yoğun oldu. Şehirdeki mahallelerin neredeyse hepsinin muhtarları, belediye meclis salonundaydı. Muhtarlar, halk günleri aracılığıyla vatandaşların sorunlarını doğrudan iletme imkânı bulduklarını vurguladı. Böyle bir etkinliğin şehir halkına tanınmasından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve ekibine teşekkür eden muhtarlar, halk günü etkinlikleri vasıtasıyla vatandaşların sorunlarının çözümüne kolaylık geldiğini söyledi.




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