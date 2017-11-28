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28 Kasım 2017 08:24

‘Nikah Kağıdı’ Kırıkkaleli tiyatroseverlerle

Van Devlet Tiyatrosu tarafından sergilenen ‘Nikah Kağıdı’ oyunu perdesini Kırıkkaleli tiyatroseverler için açtı.

‘Nikah Kağıdı’ Kırıkkaleli tiyatroseverlerle

28 Kasım 2017 08:24


İki perdelik ve iki saat süren ‘Nikah Kağıdı’ oyunu Kırıkkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Oyunu izlemeye gelen sanatseverler İl Kültür Merkezi Gösteri Salonunu doldurdu. Bir entrika komedisi olan oyun Eprahim Kishon tarafından kaleme alınmış ve Türkçeye Hale Kuntay tarafından çevrilmiş, oyunun yönetmeni ise Tolga Çiftçi. Eseri sahneye koyan oyuncular ise Şirin Ergüven Hamşioğlu, Edip Kamacı, Zeynep Mataracı Bektaş, Abdulselam Çok, Özgür Titiz, Behice Maurer.


Oyunda Vicky ve Robert birbirlerini seven, anlaşan, evlilik hazırlığı yapan bir çifttir fakat Robert’in ailesi Vicky’nin anne ve babasının nikah kağıtlarını görmek ister. Vicky’nin anne ve babasının nikah kâğıtlarının bir türlü bulunamaması ile komik olaylar dizisi peş peşe gelişir.




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