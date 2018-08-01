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01 Ağustos 2018 17:20

Nitelikli okulları kazanan öğrencilere sürpriz

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde LGS tercihleri sonrasında nitelikli okullara yerleşen öğrencilerin evini ziyaret eden Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk, öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Nitelikli okulları kazanan öğrencilere sürpriz

01 Ağustos 2018 17:20


Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde LGS’de başarı gösteren ve nitelikli okullara yerleşen öğrencilerin evini ziyaret etti. Liseye Giriş Sınavı’nda (LGS) başarı elden eden Eda Gül Ulusoy Kırıkkale Fen Lisesi, Melek Ulusoy Kırıkkale Sosyal Bilimler Lisesi, Esma Narin ve Asude Er Şereflikoçhisar Fen Lisesi, Meki Derin ise Şiran Fen Lisesini kazandı. Öğrencileri ikamet ettiği adreslerde ziyaret eden Kaymakam Öztürk, vatanına, milletine, devletine, ailesine ve insanlığa faydalı birer birey olmaları, bu hususta gayret göstermeleri, çok çalışmaları ve bol bol kitap okumaları yönünde nasihatlerde bulundu. Kendilerinin ilçe içim birer gurur kaynağı olduğunun altını çizen Kaymakam Öztürk, bir sonraki yılda nitelikli okullara yerleşen öğrenci sayısının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.


Ziyaretlerde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Hüseyin Duran, Milli Eğitim Şube Müdürü Nazım Bayrak da katıldı.




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