Nur Camiinde bayramlaşma

Kırıkkale’de Ramazan Bayramı sabahı şehir halkı Merkez Nur Camiini Bayram Namazı sebebiyle doldurdu. Türkiye’nin görkemli camilerinden Nur Camiinde kılınan namaz sonrası şehir halkı ve şehri yönetenler bayramlaştı. Camide uzun kuyruk oluşturarak birbiriyle bayramlaşan şehir halkı daha sonra Kırıkkale Müftülüğünün ikramlarıyla cami avlusunda sohbet etme imkanı da buldu. Nur Camii avlusunda daha önceden hazır bulundurulan masalarda şehri yönetenler ile Kırıkkale halkı birbirlerinin hal hatırını sordular ve bayramın tekrarını da görebilmek dileklerinde bulundular.

Bayramlaşma sırasında konuşan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Huzur içerisinde Ramazanımızı geçirdik, bugünde bayramımızı kutluyoruz. Milletvekilimizle, Belediye başkanımızla, komutanımızla ve halkımızla bir aradayız. Kırıkkale’mizdeki bu güzel atmosfer, bu güzel bayram havası inşallah bundan sonra devam eder. Birlik, beraberlik içerisindeki bu görüntü devam ettiği müddetçe de hem Kırıkkale’miz hem bütün ülkemiz çok daha güzel günlerde bir arada olacak. Burada bu huzur içerisinde oturmamızın baş aktörü olan bütün şehitlerimizi, bütün gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum.” ifadelerinde bulundu.

“Kırıkkale’de bir ilk”

Kırıkkale’de bu Ramazan Bayramında Nur Camiinde düzenlenen bayramlaşma ile bir ilkin gerçekleştiğini belirten AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, “Zaten Kırıkkale her zaman hep ilklerin şehri olmuştur bundan dolayı da Sayın valimize ve Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramını bugün Nur Cami Külliyesinde yapmaya karar vermişler, çok da iyi yapmışlar, Allah razı olsun. Bugün Kırıkkale’de Kırıkkaleli hemşerilerimizle bayramlaştık. Burada bir nostaljiyi de yaşıyoruz, elhamdülillah. Ramazan’ın bitimi akabinde kahvaltımızı burada yaptık. Ben rabbime şükür ediyorum ve bize bu imkânı tanıyan şehit ve gazilerimize minnet ediyorum.” dedi.

“Rabbim huzur nasip etsin”

Tüm dünyada bütün Müslümanların Türk halkı kadar şanslı olmadığını dile getiren Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, “İnşallah Rabbim bu Ramazan ayının peşine bizleri bayrama kavuşturduğu gibi Ramazan’ın hemen ardı sıra onları da huzur ortamına kavuşturur. Rabbim inşallah, tüm dünyada ve ülkemizde imkanı olmayan Müslüman kardeşlerimizin de bütün sıkıntılarını giderir. Kırıkkale’miz de çok şükür hiçbir problem yaşamadık, huzurlu bir bayram geçiriyoruz. İnşallah buradaki bayramlaşmamızın da tekrarını Allah bize nasip eder” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Nur Camiinde düzenlenen bayramlaşmaya Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mürsel Akçay katıldı.