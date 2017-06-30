Öğrenciler elektronik devrelerini programladılar

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi ve Kırıkkale Üniversitesinin birlikte yürüttüğü, 6. Ve 7.sınıf öğrencilerine yönelik bir haftalık "Kendi Elektronik Devremi Programlıyorum" isimli proje kapsamında 25 öğrenci elektronik devre programlama ve kodlama üzerine eğitim aldı. Öğrenciler bu eğitimler sırasında bir yandan eğlenirken bir yandan da kendi elektronik devrelerini ürettiler. Eğitim Fakültesi Laboratuvarında düzenlenen eğitimde öğreticiler gözetiminde elektronik devre yapımını öğrenen öğrenciler, yaşanılan bilgi çağında ilerleyen günlerde bir gereksinim haline gelmesi beklenen kod yazmanın nerelerde kullanıldığına dair bilgiye sahip oldular.

Düzenlenen eğitim üzerine açıklamalarda bulunan Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Koordinatörü Mustafa Can Hiçyılmaz, “Kodlama eğitimi, gelecek için önemli bir konu, bu dönemde belki de üzerinde en çok durulması gereken konular arasında. Geleceğin dünyasında bir yer edinmek istiyorsak içinde yaşadığımız teknolojilerin ardında yatan temeli bilmek zorundayız. Bu eğitimlerle ülkemizin her zaman ihtiyaç duyduğu yazılım ve kodlama alanlarındaki açığımızı gelecekte kapatmayı planlıyoruz. Teknolojiyi üretebilenlere ihtiyacımız var. Gençlerin ve çocukların iyi birer eğitim alabilmesi, geleceğimizin nasıl şekilleneceğini belirleyecek” dedi.