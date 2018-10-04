Öğrenciler hayvan barınaklarına akın etti

Barınak görevlileri ve öğretmenlerin eşliğinde barınakta bakım altına alınan hayvanları elleriyle besleyen minik öğrenciler barınakta hayvan sevgisinin önemini hissettiler.

Kırıkkale Belediyesine bağlı Hayvan Barınağı 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle öğrencilerin akınına uğradı. Görevliler ve öğretmenleri eşliğinde Hayvan Barınağında bakım altında bulunan hayvanları elleriyle besleyen öğrenciler hayvanlarla vakit geçirdi. Hayvan barınağı ve bakım altına alınana hayvanlarla ilgili olarak öğrencileri bilgilendiren barınak görevlileri sokaklarda bulunan hayvanları önce bakıma alıp iyileştirdiklerini sonra kısırlaştırıp tekrar sokaklara bıraktıklarını ifade etti. Görevliler, barınaktan vatandaşların da çok sayıda hayvanı sahiplendiklerini belirtti.

Öğrencilerinde hayvan sevgisi bilincini yerleştirmek amacıyla Hayvan Barınağını ziyarete geldiklerini kaydeden sınıf öğretmeni Kudret Erdivan, hayvanlarında en az bakıma muhtaç olan insanlar kadar ilgiye ve sevgiye ihtiyacının olduğunu dile getirdi.

Hayvan Barınağına gösterilen özen ve titizlikten dolayı Kırıkkale Belediyesine teşekkür eden Erdivan, “Bu özel günde çocuklarımıza hayvan sevgisi bilincini yerleştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerimizi hayvan barınağına getirmeye karar verdik. Hayvanlar da en az insanlar kadar bu dünya üzerinde yaşamayı hak ediyorlar. Bu sebeple bu bilincin insanlara çocuk yaşta yerleştirilmesinin önemi büyük” dedi.