Kırıkkale'de 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılış programında öğrenciler okula kitap okuyarak başladı.

Kırıkkale'de, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılış haftasında Atatürk Ortaokulunda oluşturulan ‘Kitap Okuma Bahçesi'nde öğrenciler ilk dersinde kitap okudu.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve protokol üyeleri ‘Kitap Okuma Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte bir süre kitap okudu. Kütüphaneyi aratmayan bahçede kitaplıklar ve çeşitli bilgilendirme tabloları yer alıyor. Öğrenciler boş zamanlarında ve teneffüslerde kitabını çimlerin ve ağaçların altında rahatlıkla kitap okuyabilecek. İl merkezindeki 15 okulda da kitap okuma bahçesinin kurulması planlanıyor.

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılına yeni bir projeyle başladıklarını ifade eden Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "Eğitimde Yeni Vizyon Kırıkkale Projesi. Bunun 22 ayağı var. Bunlardan birisi okuma bahçelerimiz. Bu yıl planlamamızda 15 okulun bahçesine okuma bahçesi kurmayı düşünüyoruz. Çocuklar okurken sıkılmayacağı zevk, eğlence olduğunu hissetmesi hayatın bir anlamı olduğunu bilsin diye böyle bir canlı okuma bahçeleri oluşturuyoruz. Okulun bahçesine kurduğumuz içerisindeki mevcut öğrenciler belli aralıklarla Türkçe dersini zaman zaman burada işleyecekler. Teneffüste gelip kitaplar okuyacaklar ya da boş saatlerinde nöbetçi öğretmenleriyle beraber gelip burada okuma etkinlikleri yapacaklar. Okumayı kuraldan çıkaracağız bir zevke dönüştüreceğiz. Bu anlamda da göze hitap etsin diye çocuklarında hayatındaki renklere anlam katsın diye böyle farklı bir format oluşturduk. İnşallah amacımız, bu şehirdeki herkes kitap okusun okumakta kalmasın bunu anlasınlar ve ileri ki hayatta yeni nesillere okutsunlar. İnşallah başarılı olacağımızı düşünüyoruz” diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Elif Celen ise, “Bence kitap okurken kaşif gibi oluyoruz, yeni bilgileri keşfeden bir mucit gibi oluyoruz. Kitap okumak sanki kapalı kapıları açıyor, dünyamızı genişletiyor. Böyle bir süre hayal kurabiliyoruz. Kitapta istediğimizi düşünebiliyoruz. Mesela bir filimde karakterde belli yapısı ama kitap okurken haya edebiliyoruz. Bizim ön yargımızı kırıyor. Kitap bize sorular sordukça cevaplarını alıyoruz. Aklımızdaki soruların cevaplarını bence kitap bize çok şey kazandırıyor” dedi.