Öğrencilere uyuşturucu satmak isterken yakalanan şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de öğrencilere uyuşturucu satmak isterken yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da ikamet eden S.K.'nın Kırıkkale'ye uyuşturucu madde getirerek üniversite öğrencilerine satacağı yönünde bilgi aldı. S.K. il merkezine giriş yaptıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan aramada şahsın çantasında 107 gram skunk ve 77 adet ecstasy uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan S.K., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.