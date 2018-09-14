Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için öğretmenler ile değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Sulakyurt Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, öğretmenlerin 2 haftalık seminer döneminde tüm eksikliklerin giderilerek eğitim öğretime donanımlı ve yüksek bir motivasyonla hazır olduklarını söyledi.

Yaz tatili boyunda eğitime yönelik okullardaki çeşitli eksikliklerin giderilerek hazırlıkların tamamlandığını belirten Akın, “Pazartesi günü itibariyle tüm öğretmen arkadaşlarımız zinde bir şekilde eğitim öğretime başlayacaklar. Bu eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına ve özellikle de öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin daha başarılı olmaları için var gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.

Hedeflerinin küresel düzeyde yaşıtlarıyla rekabet edebilecek bilgili, iş alanlarının beklentilerini karşılayabilecek beceri sahibi ve toplumsal değerleri bilen ve benimseyen insan yetiştirmek olduğunu anlatan Akın, şöyle konuştu:

“Öğretmenler, çocukların hayat kapısını açan birer anahtardır. Öğretmen, imkanlar nasıl olursa olsun mükemmel bir öğrenmeye ilham veren kişidir. İlk başta çocuklar öğretmenlerinin beyniyle değil kalbiyle ilgilenirler. Bu yüzden deneyimli öğretmenler, çocukların gözlerine gözleri değmeden derslerine başlamazlar. Bir öğretmeni unutulmaz yapan şey, öğrencisinin yüreğine dokunmasıdır. Dünyada her şeye değer biçilebilir ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Çünkü onun eseri hem her şeydir, hem de hiçbir şeydir. Öğretmen, derse istekli girmeli, mutlu ve eğlenceli olmalıdır. Dersini sadece anlatan değil aynı zamanda sevdirmelidir. Öğretmen, öğrencilerinin farklılıklarını gören ve gözeten, bilgileri gerçek hayatla ilişkilendirebilen yetkinlikte olmalıdır.”