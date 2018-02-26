Öğretmenlere "web 2.0" eğitimi

0 ortamlarının sağladıkları faydalar ve kullanım şekilleri düzenlenen eğitimle Kırıkkale’de görev yapan öğretmenlere anlatıldı.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eurodesk Noktası AR-GE Birimince hazırlanan, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, “Web 2.0 Eğitici Eğitimi” Projesi kapsamında, farklı branşlarda görev yapan 25 öğretmene Kırıkkale Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezinde 30 saatlik web 2.0 araçları, eTwinning projeleri ve kodlama ile ilgili eğitimler verildi.

Eğitim sonrası düzenlenen sertifika töreninde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adnan Şener, “Başbakanımız, geçtiğimiz yılda ‘Yeterli insan kaynağımız mevcut. Stratejik bir bakışa ihtiyacımız var. Gelecek bilişimle, gençlerle gelecek’ diyerek, 2018 yılını Bilişimde Gelişim Yılı ilan etmişti. Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü de bu hedef doğrultusunda çalışmalarına hız vermiştir. AR-GE Birimimiz bilişim alanında öğretmenlerinin teknolojik gelişmeleri tamamlamaları ve günümüzde büyük önem sahibi olan kodlama alanında bilgi sahibi olmaları amacıyla 3 bin 510 öğretmenin görev yaptığı şehrimizde eğitim projelerine devam etmektedir. Bu eğitimin ilimiz için başarı getireceğine eminim, genç, dinamik öğretmenlerimizin ufkunu açacağına inanıyorum. Biliyoruz ki, bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Eğitimi ilimizde diğer öğretmenlerimiz de zamanla alacak, nar etkisi yapacaktır. İlçelerimizden gelen öğretmenlerimiz de ilçelerine döndüklerinde diğer öğretmenlere de bu eğitimleri verebilecektir" dedi.

Törende eğitimleri düzenleyen Mustafa Can Hiçyılmaz ve Recep Kurtoğlu ile birlikte Adnan Şener, katılımcılara sertifikalarını dağıttı.