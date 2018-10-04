Okul kantinlerinde denetimler sıklaştırıldı

Öğrencilerin okul kantinlerinde daha hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için zabıta ekipleri denetimleri daha sıkı tutacaklarını ifade edildi.

Kırıkkale'deki bütün okulların kantinlerinde denetim yapan zabıta müdürlüğü ekipleri kantinlerin temizlik durumunu, kantinlerde satılması yasak ürünlerin varlığı ve satışı yapılan ürünlerin son kullanım tarihlerini denetledi. Son derece titizlik içerisinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan kantinler ve işletmecileri hakkında idari yaptırımlar uygulandı. Okullarda gıda maddelerini tek tek inceleyen zabıta ekipleri gıda maddelerinin yanı sıra hijyen, gıda maddelerinin hazırlanması, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, çöp kovaları, yangına karşı alınan önlemler, haşere ve kemirgenler, gıda ürünlerinin son kullanım tarihleri gibi konularda da denetimler yaptı.

Öğrencilerin kantinlerde daha hijyenik ortamlarda daha sağlıklı alışveriş yapabilmeleri amacıyla yapıldığını ifade eden Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Tuncay Bulut, öğrencilerin sağlığı için denetimlerin sıklaşarak devam edeceğini dile getirdi.

Okulların açılması ile birlikte her yıl yapılan denetimlerin bu sene de tekrarlandığının altını çizen Tuncay, “Çocuklarımızın daha hijyenik, daha sağlıklı ve daha güvenlikli ortamlarda öğrenim görebilmeleri için denetimler yapıyoruz. Genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konularında da çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. Görevli arkadaşlarımız denetimlerde çalışmalarını son derece büyük bir titizlik içerisinde sürdürüyor. Kantinler dışında denetimlerimiz de sürüyor” dedi.