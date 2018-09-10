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Okulun çatısında korkutan yangın

Kırıkkale’de bir okulun çatısında çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kırıkkale'de bir okulun çatısında çıkan küçük çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı okulun çatısında yangın çıktı. Dumanı ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çatıda çıkan küçük çaplı yangını büyümeden söndürdü.

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