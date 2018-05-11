Okuma seferberliğinde sertifikalar sahiplerini buldu

Okuma Seferberliğine dair düzenlenen sertifika töreni Şehitler İlkokulunda yapıldı. Törende okuma öğrenen yaşlı teyzeler, katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Sertifika alanlar adına konuşan Leyla Gümüş, kendisini karanlıktan aydınlığa çıkmış gibi hissettiğini söyledi.

Törende konuşan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “Türk kadınının neleri başarabileceğini bir kez daha görmüş olduk. Değerli annelerimizin kendi aralarında okuma-yazma öğrenmemenin karanlık olduğunu ifade ediyorlardı. Bu seferberlik kapsamında da aydınlığa kavuşmuş oldular. Sizler gerçekten Türkiye ve Kırıkkale için örnek işe imza atınız. Çeşitli sebeplerle bu yaşa kadar okuma ve yazma öğrenememiş fakat bu çalışma ile öğrenmiş oldunuz” şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde başlatılan bu seferberliğin eğitim alanında büyük katkılar sağladığına dikkat çeken Millî Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Emine Azdiken ise, “Bizim hali hazırda devam eden kurslarımız güncellendi 81 ilimizde yeniden başladı. Bugün mutlulukla izliyoruz ki katılım düzeyi çok yüksek. Kırıkkale’de 1700 kişiye şubat ayından bu yana bu kurslar gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan’a ve eşi Emine Erdoğan’a teşekkür ederiz” dedi.

Törene katılan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu, katılımcılara sertifikalarını verdiler ve hep birlikte günün anısına fotoğraf çekildiler.