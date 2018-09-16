Olta balıkçılığı yarışmasının Türkiye finali Kırıkkale'de yapıldı

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) tarafından, 2018 yılı Turna Balığı Yakalama Yarışmasının Türkiye finali Kırıkkale'de yapıldı.

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) bu kez Türkiye finali yarışmasını Karaahmetli Tabiat Parkındaki Kapulukaya Barajında yaptı. AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığının sponsorluğunda düzenlenen yarışmada Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 200 olta balıkçısı en büyük turna balığını yakalamak için oltalarını suya attı. Yarışmacılar bir kısmı karadan, bir kısmı ise kayıklar ile balık tutmaya çalıştı. AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen'de yarışmacılar ile birlikte turna balığı tutma yarışmasına katıldı.

Yarışma sonunda dereceye giren yarışmacıların ödüllerini veren Başkan Dağdelen, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığının sponsorluğunda düzenlenen Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı 2018 Final Yarışmasına ev sahipliği yapmaktan Kırıkkale adına büyük bir onur duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Kırıkkale'ye misafir olan tüm amatör balıkçılarına ve yarışmada dereceye girenlere teşekkür eden Dağdelen, “Çünkü biz biliyoruz ki, Karaahmetli Tabiat Parkımızda buluşan doğa severler aynı zamanda birer tanıtım elçisi. Kırıkkale'mizi tüm değerleri Türkiye'ye anlatmak için birer vesile olan bu tarz etkinliklerin artması dileğimizdir. İnşallah hepimizin gayreti ile şehrimiz bu alanda yakın zamanda 1 numara olacak. ASOF Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na müsabakalar için Kırıkkaleyi tercih etmelerinden dolayı da şükranlarımı iletiyorum. Gelecekte daha büyük organizasyonlarda birlikte olmaktan mutluluk duyacağız” diye konuştu.