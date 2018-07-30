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30 Temmuz 2018 11:13

Ölüme terk edilen köpek yavrularına gözü gibi bakıyorlar

Kırıkkale’de çöp tenekesinin içine bırakılarak ölüme terk edilen yavru köpekleri tesadüfen gören Adem Alparslan çocuklarıyla birlikte evinin önünde yaptığı kulübede 8 yavru köpeğe gözü gibi bakıyor.

Ölüme terk edilen köpek yavrularına gözü gibi bakıyorlar

30 Temmuz 2018 11:13


Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde otobüs şoförlüğü yapan Adem Alparslan, yoldan geçerken çöp tenekesinin içine bırakılarak ölüme terk edilen 8 yavru köpeği sahiplendi. Çocuklarıyla birlikte evinin bahçesine kulübe yapan Alparslan, her gün marketten süt alarak yavru köpekleri biberonla besliyor.


Köpekleri yoldan geçerken tesadüfen çöp kutusunun içinde bulduğunu ifade eden Adem Alparslan, "Vicdanım razı gelmedi o yüzden 9 taneydi 1 tanesi ölmüş, 1 tanesini aldım gömdüm. 8 tanesini getirdim” dedi.


Devlet büyüklerinden yardımcı olmalarını isteyen Alparslan, "Bunların aşıları var, kontrolleri var bu konu hakkında bana yardımcı olmalarını istiyorum. Hatta ben bunlara özel yuva yaptım. Elimden gelen her şeyi yapıyorum ama benimde bilmediğim olaylar var süt aldım, her gün süt alıyorum. Bunlara bana yardımcı olmalarını istiyorum yetkililerin. Bunların sağlıkları için veteriner kontrolünden geçmesini istiyorum. Biberonla besliyorum. Emek veriyorum yemiyor. Çocuklarımla birlikte biberonla besliyorum bunları. Hasta olacak diye korkuyoruz. Yerimiz tam dört dörtlük müsait olmadığı için belki dışarıdan gelen köpekler saldırır diye korkuyorum en çok korkum odur, yani bunların annelerini bulunmasını istiyorum. Anne sütüyle beslenirse hayvanlar daha sağlıklı büyür. Bu hayvanları annesinden ayırmak bir insanlık ayıbıdır ben öyle düşünüyorum. Bunları bilinçli olarak bırakmışlar çünkü bunlar çöp kutusunun içerisine giremez. Çöp bidonunun yüksekliği 1,5 - 2 metre. Bu bilinçli atılmış. Nerede olursa olsun vicdanı razı olmaz özellikle annesinin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.


14 yaşındaki Duran Alparslan ise "Köpekleri çöpten bulduk. Vicdansızlar çöpe atmış hayvanları. Biz bunlara yuva yaptık. Burada babamla beraber ağabeyim, ben, biz burada besliyoruz. Çok güzel hayvanlar. Nasıl kıydılar ben de anlamıyorum. Yazık, yani insanlık ölmüş" şeklinde konuştu.




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