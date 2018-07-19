Osmanlı’dan gelen bakır kalaycılığı tarih oluyor

Türk kültürünün bir parçası olan ve Osmanlı’dan günümüze kadar gelen bakırcılık mesleği Kırıkkale’de yaşatılmaya çalışılıyor.

Osmanlıdan günümüze kadar gelen bakır kalaylama mesleği tarih olmamanın mücadelesini veriyor. Bakır eşyalara talebin her geçen yıl azalması nedeniyle son yıllarda bitme noktasına gelen bakırcılık mesleğinin son erbabı olan Ahmet Ok, Kırıkkale’de Hüseyin Kahya Mahallesi Turgut Reis Caddesi’ndeki 15 metrekare küçük bakır atölyesinde mesleğini icra ediyor.

Yaklaşık 30 yıldır baba mesleğini devam ettiren bakır kalaycısı Ahmet Ok, 10 sene sonra mesleğinin biteceğini belirtti.

"En sağlıklısı bakırdır"

Kalaycı ustası OK, "Bakır kalaycılığı güzel bir meslek, uğraştırıcı ve zor bir meslek, yıpratıcı bir meslek ama yine de hoşumuza gidiyor, severek yapıyoruz. Bakır malzemesinin kökü Osmanlı’ya dayanıyor. Osmanlı zamanından geliyor. Çelik olsun, alüminyum olsun onların mazisi 10 sene, 15 sene, 20 sene veya 50 senedir yani en sağlıklısı bakırdır bize göre" dedi.

"Belki 10 sene sonra bu meslek bitecek"

Kaybolmaya yüz tutmuş bir meslek olduğunu da ifade eden Ok, "Devletin bize sahip çıkması lazım. Kırıkkale gibi bir yerde iki tane kalaycı var. Önceden 8-10 tane vardı iş yetişmiyordu. Şimdi 2 tane var şükürler olsun karnımızı doyuruyoruz. Devletin bize teşvik vermesi lazım eleman yetişmesi için. Mesleğin geleceği olmadığı için çırak yok. Şu malzeme daha çıkmıyor. Çıkmadığı zaman piyasa da ne kadar eski bakır dönüyorsa bizim işimiz de azalıyor. Belki 10 sene sonra bu meslek de bitecek, yani mesleğin geleceği yok" diye konuştu.