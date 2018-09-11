İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otobüs kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 6 yaralı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde bir yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen alkol yüklü kamyona çarptı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen alkol yüklü kamyona çarptı. Delice kavşağında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Kaza, Delice ilçesinin D-200 karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyhun Dalbıçak yönetimindeki 19 SP 819 plakalı otobüs, Delice kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 06 GD 1382 plakalı Müjdat Kılıç idaresindeki alkol yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola dağılan alkol şişeleri toplanarak traktöre yüklendi.


Kazada, otobüste bulunan Emre Fırat Ç. (32), Zeliha Ç. (25), Damla A. (23) Zeynep D. (49), Ali B. (16) ve Yusuf B. (13) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.