Otobüs kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarptı: 6 yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir yolcu otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen alkol yüklü kamyona çarptı. Delice kavşağında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Delice ilçesinin D-200 karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ceyhun Dalbıçak yönetimindeki 19 SP 819 plakalı otobüs, Delice kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 06 GD 1382 plakalı Müjdat Kılıç idaresindeki alkol yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola dağılan alkol şişeleri toplanarak traktöre yüklendi.

Kazada, otobüste bulunan Emre Fırat Ç. (32), Zeliha Ç. (25), Damla A. (23) Zeynep D. (49), Ali B. (16) ve Yusuf B. (13) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.