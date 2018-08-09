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09 Ağustos 2018 12:06

Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

09 Ağustos 2018 12:06


Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolunun 53. kilometresi Delice ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Eser idaresindeki 06 DZ 8680 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Eser ile otomobildeki yolculardan Necati (34), İsmail (41) ve Vedat Genç yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.




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