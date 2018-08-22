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22 Ağustos 2018 14:53

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kırıkkale’de motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücü ağır yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

22 Ağustos 2018 14:53


Kaza, Kırıkkale Bağlarbaşı Mahallesi İhtisas Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Özbek idaresindeki 06 AEC 795 plakalı otomobil, Arif Comart’ın (35) kullandığı 71 EZ 741 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Comart, 112 acil servis ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle kaskı yola fırlayan ve hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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