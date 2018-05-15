Otomobil Kızılırmak’a düştü

İhbar üzerine hareke geçen Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu otomobili nehirden çıkardı.

Kızılırmak kenarına piknik yapmaya giden bir vatandaşın 06 GB 4174 plakalı otomobili henüz bilinmeyen bir nedenle kendiliğinden hareket ederek nehre düştü. İhbar üzerine Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu araç 10 metre derinlikten çıkarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin 24 saat görev yaptığını ve gelen her ihbarın değerlendirildiğini belirtti. Bakır, "Su Altı Arama Kurtarma ekibimiz belediyemiz bünyesinde geçtiğimiz yıl kuruldu. Ekiplerimiz tam donanımlı olarak hizmet veriyor. Saat 03.00’te gelen bir ihbarın ardından Kızılırmak’a düşen aracı 1 saatlik çalışma sonucu çıkardılar" dedi.

Kazada otomobilin kendiliğinden hareket ederek nehre düştüğü, araçta kimsenin bulunmadığı, olayda ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi.