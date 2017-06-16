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16 Haziran 2017 19:19

Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale’de otomobilin park halindeki tırın altına girdiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

16 Haziran 2017 19:19


Edinilen bilgiye göre, Ramazan Kepir’in kullandığı 34 VD 2722 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Samsun Bulvarı üzerindeki Araç Muayene İstasyonu yanında park halinde bulunan 71 DZ 957 plakalı tıra çarptı. Tırın dorsesinin altına giren araçta sıkışan sürücü ve yolcu olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.


Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Ramazan Kepir hayatını kaybederken, yolcu Zahide Elibol’un ise tedavisine devam ediliyor.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.




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