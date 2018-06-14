Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 10:11

Otomobil, trafik levhalarına çarptı: 5 yaralı

Kırıkkale’de otomobilin trafik işaret levhalarına çarptıktan sonra takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otomobil, trafik levhalarına çarptı: 5 yaralı

14 Haziran 2018 10:11


Alınan bilgiye göre, Gültekin Arslan (46) idaresindeki 34 GEV 46 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu 1. kilometre Yeni Sanayi Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bayram tedbirleri nedeniyle yol kenarına konulan trafik işaret levhalarına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.


Kazada, sürücü Arslan ile otomobilde bulunan Melek Arslan (78), Kerime Sevindirik (41), Nejla Arslan (57) ve İsmihan Arslan yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRIKKALE HABERLERİ
KIRIKKALE HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç