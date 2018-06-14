Otomobil, trafik levhalarına çarptı: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Gültekin Arslan (46) idaresindeki 34 GEV 46 plakalı otomobil, Kırıkkale-Ankara karayolu 1. kilometre Yeni Sanayi Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bayram tedbirleri nedeniyle yol kenarına konulan trafik işaret levhalarına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.
Kazada, sürücü Arslan ile otomobilde bulunan Melek Arslan (78), Kerime Sevindirik (41), Nejla Arslan (57) ve İsmihan Arslan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.