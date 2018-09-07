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07 Eylül 2018 17:28

Otomobil yamaçtan yuvarlandı: 2 ölü

Kırıkkale’de takla atan otomobil 30 metrelik yamaçtan aşağı yuvarlandı.

Otomobil yamaçtan yuvarlandı: 2 ölü

07 Eylül 2018 17:28

Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinin Ceritmüminli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde direksiyon hakimiyetini kaybeden Ömer Sakallı, 71 DH 926 plakalı otomobiliyle takla atarak yaklaşık 30 metrelik yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Kazayı gören bir vatandaş ise 112 acil servis sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Ömer Sakallı’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı Ferit Pekcan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri aracın içindeki cesedi, halat ve sedye yardımıyla 30 metrelik yükseklikten çıkarttı. Sakallı ve Pekcan’ın cesedi Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna götürüldü.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.




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