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Otomobil yayaya çarptı: 1 ağır yaralı

Kırıkkale’de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Kırıkkale'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç ağır yaralandı.


Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut Zerenay idaresindeki 06 YIE 76 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Caner Babadağ'a (17) çarptı. Çarpan aracın sürücüsü ve yoldan geçenler, araçlarını durdurup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.


Polis, kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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