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10 Temmuz 2018 08:46

Otomobiller çarpıştı, aynı aileden 4 kişi yaralandı

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı, aynı aileden 4 kişi yaralandı

10 Temmuz 2018 08:46

Takla atan otomobilin sürücüsü ise kazayı yara almadan kurtuldu.


Kaza, Kırıkkale-Samsun karayolunun 52. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Maraş idaresindeki 06 BCL 441 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Okan Ülger yönetimindeki 71 EN 466 plakalı otomobil ile çarpıştı. Ülger’in kullandığı otomobil taklalar atarak yolun ortasında bulunan su kanalına devrildi. Sürücü Ülger kazadan yara almadan kurtuldu. Diğer otomobilde ise kazada yaralanan sürücü Ali Osman Maraş ile aynı aileden oldukları öğrenilen Ahmet, Ayşegül ve Gülnisa Maraş yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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