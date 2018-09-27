Pancar üreticileri ile nakliyeciler arasındaki kriz çözüldü

Kırıkkale'de pancar üreticileri ve nakliyeciler arasında yaşanan kriz, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen'in devreye girmesiyle son buldu.

Pancar üreticileri ve nakliyecileri bir araya getiren AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, “Çorum Şeker Fabrikası yönetimi ile temasa geçtik. İlgili banka yönetimini de konuya dahil ederek, pancarın çiftçiye herhangi bir ek yük getirmeden Çorum Şeker Fabrikası'na transferini sağladık” dedi.