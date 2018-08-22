Piknik yolunda traktör devrildi: 25 yaralı

Yaralılar arasındaki hamile bir kadın ise Ankara’dan gelen helikopter ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, Kırıkkale’nin Bahşili ilçesine bağlı Büyüksarıkaya köyünün Canavaryurdu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ejder Ateş idaresindeki 71 EA 235 plakalı traktör, orman arazisi yolunda rampa aşağı giderken römorku yan yatarak devrildi. Kazayı sürücü Ejder Ateş yara almadan kurtulurken, römorkun içinde bulunan 25 kişi yaralandı. Yaralılar arasında hamile olduğu öğrenilen bir kadın ise Ankara’dan kaza yerine gelen helikopter ambulansla sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Diğer 24 yaralı ise olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale Belediyesine ait itfaiye ile AFAD ekipleri devrilen römorku, köylülerin yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.