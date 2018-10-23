Pitbullun saldırdığı anne ve kızı tedavi için Kırıkkale'de

Kırşehir'de pitbull köpeğinin saldırması sonucu kafasından ağır yaralanan 7 yaşındaki Sinem Aydoğan'ın bacağından alınacak doku kafasına nakledilecek. Kırıkkale Tıp Fakültesinde anne ve kızının tedavisi sürüyor.

Kırşehir'de merkez Kervansaray Mahallesi'nde bir apartmanın önünde okul servisi bekleyen ilkokul 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Hatice Aydoğan ile annesi Sinem Aydoğan (26) pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Pitbull köpeğinin saldırması sonucu kafasından ağır yaralanan küçük kız Sinem Aydoğan'ın bacağından alınacak doku kafasına nakledilecek. Anne Sinem Aydoğan ise kızını korumak isterken elinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ve esnafın yardımıyla kurtarılan anne ile kızı, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayı anlatan baba Murat Aydoğan, "Sabah 07.00 sıralarında işe gitmiştim. Olay sabah saat 08.00'da olmuş. Çocuk servise gitmek için evden çıkıyor. Evden çıkarken kapının önünde servisi bekliyor normalde. Annesi de camdan çocuğu izliyor her gün böyle. Daha sonra tam servise giderken bekleyeceği sırada oradan köpekler geçiyor. Köpekler çocuğu görünce üstüne koşuyorlar. Çocukta heyecan dönüp kaçarken heyecanlanıyor yere ayağı takılıyor ve düşüyor. Yere düşünce köpek direk çocuğun kafasına hedef alıyor. Kafasını tutuyor. Baya bir bırakmıyor O esnada annesi hemen aşağıya iniyor ve müdahale etmeye çalışıyor. Müdahale bir iki dakika sürüyor çocuğu bırakmıyor köpek. Bırakmadığı içinde annesi zorla köpeğe vuruyor, bıraktırmaya çalışıyor. O esnada çocuğu bırakıp annesinin eline saldırıyor köpek. Etraftaki 4-5 kişi müdahale etmeye çalışıyor. Bazı duyarlı vatandaşlarımız müdahale ediyor ama bazıları da izliyor. Sonucunda çocuğu ambulans ile hastaneye götürüyorlar. Beni aradılar apar topar hastaneye gittim. Gittim doktorlar ilk müdahaleyi yapmışlar. Tek üzüntüm hastanemizde plastik cerrahın olmaması. Daha sonra apar topar ambulans ile Tıp Fakültesi Hastanesine gönderdiler" dedi.

"Eşim ve kızıma pitbull köpeği saldırdı"

Saldıran köpeğin cinsinin pitbull olduğunu belirten baba Aydoğan, "Polis ekipleri gerekeli çalışmaları yaparak köpeği bulmuşlar. Hayvan barınağına götürmüşler. Köpeği kameralar çekmiş. Kameralar ve görgü şahitlerinden dolayı köpeği tespit etmişler. Köpeği tespit ettikten sonra pitbull cinsi köpek olduğunu kanaatine gelmişler. Köpekte herhangi bir kuduz vakası Allah'a şükür yok. Sahibi de genç bir çocukmuş hastanede yatıyormuş. Annesi babası da köpeğe bakmamış dışarı salmışlar. Benim yetkililerden ricam pitbull köpeklerine karşı mücadele olmalı. Benim çocuğumun başına gelen başka çocuğun başına gelmesin" şeklinde konuştu.

"Bacağından, kafasına doku nakli olacak"

Çocuğunun kafasında ve şakağında doku kaybı olduğunu ifade eden Aydoğan, "Çocuğumun, bu doku kaybının bacağından alıp kafasına nakledecekler. Tedavisi yarın olacak inşallah. Ameliyat olacak. Allah'tan şükrümüz başka bir yerine bir şey olmamış. Boğazını tutmamış köpek, yüzüne gelmemiş, gözüne gelmemiş" diye konuştu.