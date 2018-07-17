Polisgücü Kick-Boks sporcuları Dünya ve Avrupa yolcusu

Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından organize edilen yaklaşık 3 bin 900 sporcunun katılımıyla Elazığ ilinde düzenlenen Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Polis Gücü Gençler Birliği Spor Kick Boks takımı Türkiye birincisi olan 4 sporcu altın madalya, 3 sporcu gümüş madalya, 2 sporcu bronz madalyanın sahibi oldu.

Büyük erkek ve bayan kategorisinde Point Fighting müsabakalarında Türkiye birincisi olan 89 kilogramda Mustafa Ayten ve 65 kilogramda Mevlide Aktaş altın madalyanın sahibi oldu. Yine büyük bayan kategorisinde 60 kilogramda Sultan Dirican gümüş madalya kazanarak Türkiye ikincisi oldu. Genç Erkek ve Bayan Kategorisinde Türkiye birinciliği elde eden 70+ kilogramda İnci Dirican altın madalya, Türkiye ikincisi 65 kilogramda Melise Güler Gümüş madalya kazandı. 50 kilogramda Türkiye ikincisi olan Rabia Güneş gümüş madalya, Genç erkekler kategorisinde 69 kilogramda Türkiye üçüncüsü olan Burak Ayten bronz madalya, 79 kilogramda Türkiye üçüncüsü Mustafa Karagüllü bronz madalya kazandı. Minik erkekler kategorisinde 47 kilogramda Türkiye birincisi olan Mehmet Akif İpek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli Takıma katılacak olan büyük erkek ve bayan sporcular Mustafa Ayten, Mevlüdiye Aktaş, Sultan Dirican Slovenya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na, genç bayan sporcu İnci Dirican İtalya’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na katılacaktır.