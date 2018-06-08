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08 Haziran 2018 19:25

Polisin imzasını taklit ederek güvenlik sertifikası veren şahıs yakalandı

Kırıkkale’de polisin imzasını taklit ederek kursiyerlere güvenlik sertifikası veren şahıs yakalandı.

Polisin imzasını taklit ederek güvenlik sertifikası veren şahıs yakalandı

08 Haziran 2018 19:25


İhbar üzerine harekete geçen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine ait ekipler, kent merkezindeki özel bir güvenlik firmasına baskın yaptı. Ekipler, yaptıkları araştırma ve incelemede İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve polislerin imzasını taklit ederek kursiyerlere sertifika verildiğini tespit etti. Olayla ilgili olarak firmadaki S.Ü. isimli şahıs gözaltına alındı.


S.Ü., İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, daha önce adli işlemleri yapılan Y.Ü. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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