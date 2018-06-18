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18 Haziran 2018 12:38

Polisin imzasını taklit ederek sertifika veren şahıs tutuklandı

Kırıkkale’de polislerin imzasını taklit ederek kursiyere sahte imzalı sertifika veren özel güvenlik firma şüphelisi savcının itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin imzasını taklit ederek sertifika veren şahıs tutuklandı

18 Haziran 2018 12:38


08 Haziran 2018 tarihinde bir ihbar üzerine harekete geçen Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine ait ekipler, kent merkezindeki özel bir güvenlik firmasına baskın yapmıştı. Ekipler, firmada yaptıkları araştırma ve incelemede İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve polislerin imzasını taklit ederek kursiyerlere sertifika verildiğini tespit etti. Olayla ilgili olarak firmadaki, Seyhan Ü. isimli şüpheli, gözaltı sonrası çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Olayın ardından mağdurların, kamu vicdanı ve Kırıkkale Savcılığının itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheli Seyhan Ürün, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin T Tipi Cezaevine gönderildi.




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