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Pompalı tüfekle intihara kalkan genci polis ikna etti

Kırıkkale pompalı tüfekle intihara kalkışan 20 yaşındaki genci güvenlik şube müdürü ikna etti.


Olay, Kırıkkale'de Hüseyin Kahya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile tartışan 20 yaşındaki genç M.Y. sokağa çıkarak pompalı tüfekle intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. 112 Acil Servis ekipleri de olay yerinde hazır bulundu. Tüfeği çenesine dayayan genç ile bir süre konuşan Güvenlik Şube Müdürü, M.Y.'yi ikna ederek elinden pompalı tüfeği aldı.


Polis ekipleri M.Y.'nin ifadesi alınması üzerine polis merkezine götürdü.

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