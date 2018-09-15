Prof. Dr. Bülbül: “Uzun süre idrarını tutan çocuklarda böbrek yetmezliği oluşabilir”

Dr. Selda Fatma Bülbül, uzun süre idrarını tutan çocuklarda böbrek yetmezliğinin oluşabileceğini söyledi.

Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ilk defa okul ortamında bulunacak çocukları bazı olumsuzlukların beklediğini belirten Dr. Selda Fatma Bülbül, ebeveynlerin yanı sıra okullarda öğretmenlerin de çocukların sorunlarına eğilmede dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Bülbül, “Bazı çocuklarda şunu görüyoruz. Ev dışında tuvalete gitmiyorlar. Yani o aşırı hani titiz annelerin ailelerin çocuklarında bunu genellikle görüyoruz. Anneden edindiği çünkü rol model olarak alıyor veya babadan edindiği bu davranış nedeniyle okulda tuvalete girmiyor. 1 saat arada teneffüste girmezse ve 4 saat veya 7 saatlik okul süresi boyunca eğer girmezse idrar torbasında, kesesinde biriken idrar orada çünkü staza uğruyor. Bu biriken idrar mikropların yerleşmesi için bir zemin oluşturuyor. O mikroplar orada gelişiyor ve idrar yolu enfeksiyonu dediğimiz tabloya yol açıyor. Bu tekrarlarsa eğer her idrar yolu enfeksiyonunda zaten yukarıya doğru, böbreklere doğru bir kaçış olur, kapaklar açılır. Bu minik bir açılıştır çok sorun olmaz. Ama bu sık tekrarladığı zaman bu kapaklarda bozulma olur. O zaman da işte böbreklerde yetmezliğe kadar giden problemlere yol açabilir” dedi.

“Okul öncesi çocuklar mutlaka muayene olmalıdır”

Okul öncesi çocukların ön muayene yapılmasına dikkat çeken Prof. Dr. Bülbül, "Aile farkında değilse o çocuğun gelişiminde bir sıkıntı olduğunu veya çocukta guatr gibi bir hastalık olduğunu o zaman çocukların işte ellerinde titreme veya kalem tutmada sıkıntı olabilir, yaşanabilir. Bu nedenle zaten biz okul öncesi muayenesinde mutlaka ellerde, kollarda güç ve kas gücü değerlendirmesini yapıyoruz. Bunun dışında herhangi bir şekilde hani titremesi var mı yok mu değerlendirip guatr hormonlarının da tetkikini istiyoruz çocuk okula başlamadan önce” diye konuştu.