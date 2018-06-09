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09 Haziran 2018 13:15

Ramazan Sokağı’nda resim sergisi

Kırıkkale’de Ramazan Sokağı’nda sergilenen kara kalem ve yağlı boya resimleri vatandaşların ilgisini çekiyor.

Ramazan Sokağı’nda resim sergisi

09 Haziran 2018 13:15


Kırıkkale’de faaliyet gösteren bir dernek tarafından Ramazan Sokağı’nda her akşam iftar sonrasında resim sergisi açılıyor. Dernek üyesi sanatçılar tarafından hazırlanan kara kalem çalışmalarından karikatürlere varana kadar birçok çalışma sergide yer alıyor. Eserlerin tamamının dernek üyeleri tarafından hazırlandığını ve daha önce de birçok sergi açtıklarını ifade eden Dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Karikatürist Orhan Karartı, halkın sergilenen eserlere olan ilgisinin kendilerini son derece memnun ettiğini dile getirdi. Ramazan ayının hemen ardından serginin bir benzerini Büyük Şehir Parkı’nda açacaklarını ifade eden Karartı, desteklerinden dolayı Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya teşekkür eti.




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