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03 Haziran 2018 17:15

Ramazan Sokağı’nda yüzlerce vatandaş bir araya geliyor

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’nın başlatmış olduğu Ramazan Sokağı’ndaki etkinliklerde yüzlerce kişi bir araya gelerek sahur vaktine kadar vakit geçiriyor.

Ramazan Sokağı’nda yüzlerce vatandaş bir araya geliyor

03 Haziran 2018 17:15


Ramazan Sokağı’nda devam eden Ramazan etkinlikleri kapsamında bu kez Kadir Kipmen ve Ahmetcan Yeşil sahne aldı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte konuk sanatçılar, organizasyonda kendilerine yer vermesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya teşekkür etti. Vatandaşlar da Ramazan Sokağı’nın Kırıkkale’ye yakışır bir etkinlik olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.


Program sonunda Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Celaletdin Özel tarafından Kipmen ve Yeşil’e çeşitli hediyeler verildi.




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