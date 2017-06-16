Sanatın tonları Kırıkkale’de

Farklı alanlardan sanatçılar eserlerini ‘Sanatın 10 Tonu’ isimli sergi ile Kırıkkale Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda açtı. 11 kişilik bir ekipten oluşan ‘Sanatın 10 Tonu’ sergisini hazırlayan sanatçılar Pazar gününe kadar meydanda olacaklar.

Sergi ekibinden Diş Hekimi Çağlar Sakin ekibin oluşumunu ve oluşturdukları sergiyi şöyle anlattı:

“Bu seneki sergimiz Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenleniyor. Bu yıl sergimizin üçüncüsünü düzenliyoruz. Bu bakımdan biraz geleneksel hale geldi. Yola iki kişi ile başladık daha sonra giderek yaygınlaştı. Giderek daha çok katılım oldu ve bu sene 2017 yılında, 11 sanatçımız var. Sergimizde bugün 40 eser sergiliyoruz, pek çok daldan insanlar var. Karikatür çizen arkadaşlar var, şair var, resim çizen, yağlı boya yapan, farklı farklı dallardan 40 eser sergileyeceğiz Kırıkkale’de yaşayan insanlara. Sergimize katılımın yoğun olduğunu düşünüyoruz, geçmiş yıllarda böyleydi. Bu sene daha geniş bir katılımla olacağını tahmin ediyoruz. Sanatçılarımızın 10 tanesi Kırıkkaleli 1 tanesi Ankara’dan katıldı. Sergimiz Pazar gününe kadar saat 21.00 - 01.00 arasında sergimiz devam edecek.”

Eserleri ile sergiye katılan sanatçıların isimleri ise şöyle, Orhan Karartı, Ferda Balkaya Çetin, Çağlar Sakin, Aynur Önder, Gülbeyaz Demir, Çağrı Mete Duran, Yasemin Günindi, Rafet Olgun, Ahmet Uraz Avcı, Ayten Türk, Senem Şevketferoğlu Çetin.