Şehit ailesinin cami isteği yerine getirildi

Sulakyurt ilçesine bağlı Kalekışla köyünde, 2015 yılında Kars’ta teröristlerle çıkan çatışmada şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk’ün ailesinin isteği üzerine yaptırılan cami törenle hizmete açıldı. Şehit Nurettin Öztürk Camisi’nin açılış töreninde Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası dualar edildi. Açılış konuşması için kürsüye çıkan şehidin babası Habip Öztürk duygulu anlar yaşadı. Şehidin annesi Elife Öztürk ise "Hepinizden Allah razı olsun" dedi.

Caminin açılışını Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Sulakyurt Kaymakamı Yunus Emre Vural, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl başkanı Nuh Dağdelen ve protokol üyeleri gerçekleştirdi. Hizmete giren camide ilk ezanın okunmasının ardından öğle namazı kılındı.